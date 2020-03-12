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Сахалинская облдума поддержала закон о внесении изменений в Конституцию РФ

За поправку проголосовали 22 из 25 присутствовавших депутатов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг на очередном заседании одобрили закон о внесении изменений в Конституцию РФ.

"За поправку проголосовали 22 депутата, против 1 и 2 воздержались [всего 28 депутатов, трое отсутствуют]", - огласил результаты голосования председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин.

По словам присутствовавшего на заседании губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, изменения в Конституцию РФ направлены на благо населения страны и являются историческим документом. "В этом документе - очень важные положения, которые касаются каждого из нас. Все затронутые там вопросы очень актуальны. В первую очередь это касается социальных гарантий для населения. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить сахалинских депутатов за совместную работу, которая нашла отражение в поправках к конституции", - обратился к парламентариям глава региона.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний ВостокПредложения по изменениям в Конституции
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