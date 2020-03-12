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Распространение коронавируса нового типа
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В Гайане подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Президент страны Дэвид Грейнджер сообщил, что пациентка прибыла из США

ТАСС, 12 марта. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Гайане, инфицированная умерла. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении президента страны Дэвида Грейнджера.

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"Гайана подтверждает первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Джорджтауне (столица страны - прим. ТАСС). Пациент - 52-летняя женщина из Гайаны, приехавшая 5 марта из США, - говорится в сообщении. - Впоследствии она скончалась в государственной больнице Джорджтауна 11 марта". Как отмечается, власти страны принимают меры по предотвращению распространения вируса среди населения.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию.

Теги
ГайанаСШАГрейнджер, ДэвидРаспространение коронавируса нового типа
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