В Гайане подтвердили первый случай заражения коронавирусом

ТАСС, 12 марта. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Гайане, инфицированная умерла. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении президента страны Дэвида Грейнджера.

"Гайана подтверждает первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Джорджтауне (столица страны - прим. ТАСС). Пациент - 52-летняя женщина из Гайаны, приехавшая 5 марта из США, - говорится в сообщении. - Впоследствии она скончалась в государственной больнице Джорджтауна 11 марта". Как отмечается, власти страны принимают меры по предотвращению распространения вируса среди населения.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию.