Свердловские архивы представят в Санкт-Петербурге выставку о промышленниках Демидовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Выставка "Демидовы в Европе" об уральской промышленной династии пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре 2020 года, сообщил ТАСС начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

"Мы в этом году проведем выставку в Санкт-Петербурге. Это будет сентябрь этого года. С участием документов Российского исторического архива, в котором хранятся документы Российской империи. И мы рассчитываем, если нам будут позволять обстоятельства, эту выставку показать и в Париже", - рассказал Капустин.

По его словам, экспозиция "Демидовы в Европе" пройдет параллельно в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В Петербурге выставят копии документов, хранящихся в свердловских архивах. Кроме того, Петербург дополнит выставку своими оригиналами документов об уральских предпринимателях.

Династия Демидовых - богатейшие российские предприниматели, которые стали известны при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Они являются основателями многих уральских городов-заводов. Среди представителей этого рода были талантливые металлурги и организаторы промышленного производства, деятели науки, литературы и искусства, меценаты, которые оставили свой след во многих городах России и Европы.