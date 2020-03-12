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В Кемерове самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира

В аэропорту пассажира встретят медики

КЕМЕРОВО, 12 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, вылетевший утром из Иркутска в московский аэропорт Домодедово, совершил экстренную посадку в Кемерове из-за ухудшения состояния одного из пассажиров, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"Одному из пассажиров на борту самолета S7 из Иркутска в Москву стало плохо, самолет сел в Кемерове", - сказал собеседник агентства.

По данным Центра медицины катастроф Кузбасса, в кемеровском аэропорту пассажира ожидают медики, информации о его состоянии в настоящий момент нет.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Иркутска, самолет вылетел в 9:39 (4:39 мск).

Теги
РоссияИркутская областьКемеровская область
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