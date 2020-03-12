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Ульяновские власти обеспечат фельдшеров автомобилями для посещения жителей отдаленных сел

В 2020 году проект реализуют на территории Цильнинского района, сообщил министр здравоохранения региона

УЛЬЯНОВСК, 12 марта. /ТАСС/. Проект по обеспечению сельских фельдшеров автомобилями для выездов в отдаленные населенные пункты запустят в Ульяновской области в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Сергей Панченко.

"Планируется обеспечить средствами транспорта фельдшеров, обслуживающих несколько прикрепленных к одному фельдшерско-акушерскому пункту участков", - сказал он.

Панченко уточнил, что в пилотном режиме в 2020 году проект планируется внедрить на территории Цильнинского района Ульяновской области. На территории этого муниципального образования расположено 24 фельдшерских пункта и 4 фельдшерско-акушерских пункта.

Министр добавил, что в этом году для реализации проекта будет приобретен первый автомобиль УАЗ "Хантер". Он будет предназначен для фельдшера фельдшерско-акушерского пункта деревень Садки и Солнце с населением 370 человек. "Медик трудоустроен по программе "Земский доктор" и сейчас проходит обучение в автошколе", - пояснил Панченко.

По словам министра, в дальнейшем проект будет распространен на другие районы.

Теги
РоссияУльяновская область
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