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Распространение коронавируса нового типа

Бразильским сенаторам запретили ездить за рубеж из-за коронавируса

Этим же распоряжением вводится ограничение на доступ в сенат

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта. /ТАСС/. Члены Федерального сената Национального конгресса Бразилии не смогут ездить в служебные командировки за рубеж из опасений распространения коронавируса. Распоряжение о запрете подписал в среду председатель верхней палаты парламента южноамериканской республики сенатор Дави Алколумбре.

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Согласно документу, размещенному в Twitter политика, помимо ограничения на заграничные визиты сенаторов, тем парламентариям и сотрудникам, кто недавно посещал страны с подтвержденными случаями передачи коронавируса, "надлежит сообщить об этом в медицинскую службу законодательного органа". Тех же, у кого при этом обнаружатся любые симптомы респираторного заболевания или поднимется температура, будут принудительно "отстранять от работы в административном порядке на 14 дней". Такая же участь ожидает всех, кто контактировал с теми, у кого отмечены такие симптомы или подтвердился диагноз.

Этим же распоряжением с понедельника вводится ограничение на доступ в сенат, куда попасть смогут только "члены и сотрудники парламента, журналисты, служащие государственных органов, представители институтов общенационального уровня, а также работники обслуживающих фирм". Причем для этого им потребуется предварительная аккредитация и разрешение аппарата первого заместителя председателя. При этом будут отменены все мероприятия кроме тех, что "напрямую связаны с законотворческой деятельностью и заседанием комиссий".

Как ожидается, аналогичные ограничения должны будут также ввести в нижней палате бразильского парламента, о чем ранее в среду заявил ее председатель Родригу Майя.

Теги
БразилияРаспространение коронавируса нового типа
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