Самарский штаб ОНФ создаст фонд заводских архивов времен Великой Отечественной войны

САМАРА, 12 марта. /ТАСС/. Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Самарской области запустило проект, который поможет собрать в регионе архивные документы заводов и их копии, имеющие отношение к Великой Отечественной войне, и передать их в Государственную архивную службу для дальнейшего хранения и изучения, сообщил ТАСС сопредседатель самарского реготделения ОНФ Павел Покровский.

"Государственная архивная служба поддержала и рекомендовала к реализации инициативу ОНФ о создании реестра заводских музеев, чтобы передать в государственные архивы документы, имеющие отношение к Великой Отечественной войне", - сказал Покровский.

Региональный штаб ОНФ в Самаре составит реестр заводских музеев и выйдет к собственникам предприятий с предложением передать в государственные архивы документы времен войны, либо их копии. По словам Покровского, в Самаре сейчас опасения вызывают исторические документы, которые могут быть у Самарского подшипникового завода №9, находящегося в стадии банкротства. В годы войны на заводе изготавливали подшипники для самолетов и танков Т-34. В 90-х годах завод перешел в частную собственность.

"При каждом заводе, имеющем большую историю, в том числе связанную с участием в Великой Отечественной войне, были созданы ведомственные музеи. Помимо памятных экспонатов, образцов продукции, знаков поощрения как завода, так и его сотрудников, в них находятся документы, имеющие непосредственное отношение к обеспечению советской армии. На сегодняшний день многие заводы, прежде государственные, стали самостоятельными субъектами бизнеса и функционирование заводских музеев, их открытость и доступность определяются личным отношением своего владельца", - сказал Покровский, высказав опасение, что в случае банкротства или закрытия активов предприятия могут утратить ценные экспонаты.