На горнолыжном курорте в Сочи почти на треть увеличился турпоток в зимние месяцы

СОЧИ, 12 марта. /ТАСС/. Туристический поток на "Красную Поляну" в Сочи зимой вырос почти на треть в связи с обильными снегопадами в горах, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

В конце января 2020 года в горах Красной Поляны прошли обильные снегопады, средняя высота снежного покрова увеличилась до 2,5 м. Так, за одни сутки выпало больше среднемесячной нормы осадков. На отметках выше 1,5 тыс. м держался стабильный мороз до минус 15 градусов, что стало благоприятным условием для катания на горнолыжных трассах.

"Прирост гостей по отношению к февралю 2019 года (прошлому зимнему сезону) - порядка 25-30% (указан период с начала зимнего туристического сезона в декабре до конца февраля). Это связано в первую очередь с хорошими снегопадами в конце января, которые привлекли гостей отличным катанием на горнолыжных трассах, а, следовательно, и увеличили дополнительно загрузку в отелях и апартаментах. Загрузка номерного фонда отелей в феврале приблизилась к максимальной - 100%, что сравнимо с отличными показателями периода зимних каникул в дни новогодних праздников", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что многие на курорте отдыхают семьями. "Мы сравнили показатели по количеству детей на курорте прошлого года и этого. Объективно, семейных гостей стало больше", - отметил собеседник агентства.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе соседнего курорта "Роза хутор", с начала зимнего сезона там был отмечен трехпроцентный рост турпотока по сравнению с прошлым годом. "В 2020 году - 611 тыс. гостей посетили курорт с середины декабря по конец февраля, в 2019 году за аналогичный период - 593 тыс.", - сказали в пресс-службе курорта.

Иностранные гости

В пресс-службе "Розы хутор" отметили, что за два месяца зимнего сезона курорт посетили более 4 тыс. иностранных гостей из 75 стран. Согласно данным загрузки отелей, они составили 7,8% от общего числа гостей. При этом почти 2 тыс. гостей - граждане Израиля. Среди гостей курорта "Красная Поляна" доля иностранных гостей в этот же период составила около 12%. В большинстве своем это гости из стран СНГ, Европы, Израиля, ОАЭ и США. Отмечается, что в зимнем сезоне 2019/2020 большой интерес появился у гостей из Индии и Бахрейна ввиду открытия чартерных рейсов в Сочи из этих стран.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, доля иностранных гостей в Сочи в настоящее время составляет около 3,5% от общего турпотока. С начала зимнего сезона, а именно с 20 декабря, Сочи посетили около 730 тыс. человек, что на 2% больше показателей 2018 года. "Обуславливается это рядом факторов: интересные новогодние программы, мероприятия, трансферы на горнолыжные курорты из городских отелей и санаториев. При этом цены на побережье зачастую ниже, чем в горах при прочих равных условиях по категории отеля и уровню сервиса", - пояснили в пресс-службе мэрии.

Согласно прогнозам, по итогам зимнего сезона 2020 года общий туристический поток в Сочи составит около 1,4 млн человек, что почти на 1,5-2,5% больше прошлогоднего показателя.

Курорт "Красная Поляна" планирует принять не менее 400 тыс. гостей до конца зимнего сезона, который завершится в середине мая. Традиционно в этот день "Красная Поляна" проводит массовые соревнования "Мегалавина", которые представляют собой спуски на горных велосипедах со снежных вершин к полянам пониже, где уже распускаются первоцветы. "Таким образом символично проходит переход из зимы в лето и горнолыжный сезон официально заканчивается", - отметили в пресс-службе.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье в городе популярен отдых по программам санаторно-курортного отдыха. В Сочи также активно развивается событийный туризм, в городе ежегодно проходит около 400 различных мероприятий, в том числе Всероссийский фестиваль "Кинотавр", Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", этап автогонок "Формула-1" и другие. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек.