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Роскачество нашло потенциально небезопасные вещества почти в трети изученных презервативов

Эксперты также выявили несоответствие реальных размеров изделий заявленным на упаковке
Описание
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роскачество при проверке презервативов нашло потенциально небезопасные вещества примерно в трети изученных образцов. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в ТАСС.

В рамках исследования были закуплены латексные мужские презервативы 17 торговых марок от 13 производителей, изготовленные в России, Великобритании, Таиланде, Китае, Германии, США, Индии и Малайзии. Стоимость образцов составила от 26 до 533 рублей за пачку, содержащую от 3 до 18 изделий.

Потенциально небезопасными по итогам испытаний оказались презервативы пяти торговых марок - в них оказалось повышенное содержание цинка и изопропанола. Обнаруженные вещества потенциально токсичны и могут приводить к раздражению, отметили в Роскачестве. Также эксперты в восьми случаях выявили несоответствие реальных размеров изделий заявленным на упаковке. Самая большая разница достигла 9,7 мм, в остальных случаях отклонения составляли от 1 до 3 мм.

Упаковка всех проверенных презервативов оказалась целой и герметичной, но при вскрытии одного из образцов специалисты нашли дефект - слипшуюся складку.

Вместе с тем все проверенные изделия доказали свою прочность. При этом Роскачество искусственно состарило все образцы, чтобы проверить, сохранят ли они это качество в конце срока годности. Для этого изделия в течение 12 часов находились в термостате при температуре 70 градусов по Цельсию. Все образцы прошли и это испытание.

В ходе исследования также выяснилось, что качество презервативов зависит от их цены. Так, самые дешевые образцы из числа исследованных получили самые низкие баллы, а большинство товаров с высокими баллами по стоимости находятся в среднем ценовом сегменте.

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