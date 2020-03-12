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Распространение коронавируса нового типа

Южная Корея расширила ограничения на въезд из-за распространения коронавируса в Европе

Число заразившихся коронавирусом нового типа в этой стране составляет 7869, 66 человек умерли

СЕУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Корея (РК) приняло решение с 15 марта расширить список стран и территорий, прибывающие из которых проходят специальную процедуру проверки при прибытии в РК в связи с распространением коронавируса нового типа в Европе. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Сеуле представитель Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

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По его словам, в список стран и территорий, на которые распространяется данный режим въезда в Южную Корею, добавлены Франция, Германия, Испания, Великобритания и Нидерланды. До этого специальную процедуру проходили прибывающие из Китая, Гонконга, Макао, Японии, Италии и Ирана.

Данные меры коснутся не только иностранцев, но и граждан РК, бывавших в этих странах и регионах. Все они должны будут пройти в аэропорту проверку температуры, а также заполнить анкету о состоянии здоровья. Далее необходимо указать адрес пребывания в Южной Корее и действующие контакты, а также установить на телефон приложение, позволяющее определять симптомы заболевания.

В Республике Корея число заразившихся коронавирусом нового типа составляет 7869, 66 человек умерли.

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Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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