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Распространение коронавируса нового типа
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Токаев объявил об отмене публичных мероприятий в Казахстане из-за коронавируса

Президент республики отметил, что приоритетом является защита здоровья граждан

НУР-СУЛТАН, 12 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что публичные мероприятия в республике отменяются для борьбы с распространением коронавируса.

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"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба малому и среднему бизнесу", - написал он в четверг на своей странице в Twitter.

По его словам, приоритетом для страны является защита здоровья граждан.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. ВОЗ признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыРаспространение коронавируса нового типа
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