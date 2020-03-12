Правительство Грузии переходит на чрезвычайный режим работы из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 12 марта. /ТАСС/. Грузинские министерства и ведомства переходят на чрезвычайный режим работы в связи с распространением нового коронавируса в мире и республике. Об этом в четверг заявил премьер-министр страны Георгий Гахария на заседании кабмина.

"Все органы правительства переходят на 24-часовой режим чрезвычайной работы. Особенно это касается министерства здравоохранения, МВД, министерства образования, министерства юстиции, конечно же, МИД и соответствующих ведомств, министерства финансов", - сказал Гахария.

Как отметил глава кабмина, на фоне пандемии коронавируса в мире власти Грузии успешно справляются с заболеванием в стране, но успокаиваться и расслабляться при этом не стоит. В Грузии выявлено 24 случая заражения новым коронавирусом. В карантине находятся 295 человек, еще 49 - в стационарных учреждениях под наблюдением врачей. Все заразившиеся являются гражданами страны. Большая часть из них заразилась в Италии, а некоторые - в Иране, их состояние врачи оценивают как стабильное, однако у двоих наблюдаются пневмония и высокая температура.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.