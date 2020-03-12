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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ: власти Китая продлят на два месяца заканчивающиеся визы иностранцам

По вопросу продления визы следует обращаться в миграционные органы по месту нахождения, а также в отделения полиции для продления регистрации

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Власти Китая продлят на два месяца заканчивающиеся визы всем находящимся в стране иностранцам в связи с трудностями, связанными с выездом за рубеж на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении посольства РФ в КНР.

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"Иностранным гражданам, находящимся на территории КНР и не имеющим возможности выехать за пределы Китая из-за эпидемиологической ситуации, местные власти в индивидуальном порядке разрешают пребывать на территории КНР в течение еще двух месяцев после окончания срока действия визы (в том числе действия коридора деловой визы)", - указали в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что по вопросу продления визы следует обращаться в миграционные органы по месту нахождения, а также в отделения полиции для продления регистрации.

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РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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