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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин назвал Ходорковского жуликом, окружение которого было замешано в убийствах

Президент напомнил, что личное участие экс-руководителя ЮКОСа в убийствах не доказано, однако выразил сомнение, что совершившие их сотрудники службы безопасности компании действовали "по собственной прихоти"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Экс-руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский - жулик, окружение которого было замешано в заказных убийствах, заявил президент России Владимир Путин.

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"Ходорковский - жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Он напомнил, что личное участие Ходорковского в убийствах доказано не было, однако выразил сомнение в том, что совершившие их сотрудники службы безопасности ЮКОСа действовали "по собственной прихоти".

"Вы что, думаете, [что] сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет. Думаю, что так не бывает. Но не доказано - значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий", - сказал Путин.

Уголовные дела Ходорковского

В мае 2005 года Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев были приговорены Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Мосгорсуд позднее снизил им срок наказания до восьми лет. По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными в хищении и легализации средств и назначил 14 лет лишения свободы. Президиум Мосгорсуда затем смягчил приговор до 11 лет.

В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года освобожден из колонии. В январе 2014 года Верховный суд РФ смягчил приговор Лебедеву до 10,5 года, то есть до фактически отбытого срока наказания, и он тоже вышел на свободу.

В 2015 году Россия объявила Ходорковского в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина. Мотив для убийства Петухова следствие связало с требованиями к ЮКОСу вернуть в бюджет сокрытые от государства налоги и сборы. Покушение на предпринимателя Рыбина было связано, по версии следствия, с инициированными исками к ЮКОСу по взысканию ущерба, причиненного незаконной деятельностью этой нефтяной компании. За совершение этих преступлений ранее были осуждены Леонид Невзлин (бывший совладелец ЮКОСа), Алексей Пичугин (экс-глава службы безопасности ЮКОСа) и другие.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/

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