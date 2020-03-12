Путин: РФ должна исходить из приоритета своего права при расследовании дела Калви

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия при расследовании уголовного дела бизнесмена Майкла Калви должна исходить из приоритета своего законодательства, а вопрос его виновности определит суд. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС.

В интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" глава государства отметил, что в настоящее время расследованием дела бизнесмена занимаются правоохранительные органы. "Мы должны исходить из нашего внутреннего законодательства и приоритета российского права", - добавил президент.

Давать какие-либо оценки глава государства не стал, в том числе говорить о виновности бизнесмена. "Потому что я не могу сказать, виновен он или нет, пока не будет обоснованного [решения суда]", - пояснил Путин.

Дело Калви

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

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