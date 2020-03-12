Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали, но он не скандалил

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что в советские годы сталкивался с обманом со стороны продавцов, но предпочитал с ними "не связываться".

"Ну конечно", - ответил глава государства на соответствующий вопрос в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Президент уточнил, что с теми, кто его обсчитывал, потом "ничего не было".

"В советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел, - сказал Путин. - Меня каждый день не обманывали. А уж если обнаружил [обман], ничего такого серьезного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже [скандалить]".

На вопрос, воспринимает ли он торговцев как жуликов, Путин ответил, что так сложилось "в сознании народа". "Я же тоже часть этого народа. Поэтому, если по-честному сказать, мы все так думаем", - с улыбкой пояснил глава государства.

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