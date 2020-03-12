Детям с ретинобластомой инвалидность будет устанавливаться до 18 лет

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Всем детям со злокачественным новообразованием сетчатки глаза (ретинобластомой) после удаления органа зрения инвалидность будет устанавливаться до совершеннолетия, сообщил в четверг министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече секретаря генерального совета "Единой России", вице-спикера Совфеда Андрея Турчака с некоммерческими организациями.

Министр пояснил, что сейчас дети с ретинобластомой вынуждены подтверждать инвалидность каждые пять лет.

"Статус инвалидности для таких ребят напрямую связан с вопросами бесплатного протезирования. Этот вопрос системный. Мы меняем подход к установлению инвалидности по ретинобластоме: всем детям с этим заболеванием после удаления глаза инвалидность будет устанавливаться до 18 лет", - сказал Котяков.

По его словам, в министерстве уже готовят соответствующие изменения в законодательстве. Работа по изменению критериев будет завершена к концу апреля, добавил Котяков.