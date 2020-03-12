Люди с инвалидностью будут получать средства реабилитации по месту проживания

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минтруд готовит изменения в законодательстве, чтобы люди с инвалидностью могли получать технические средства реабилитации не только по месту прописки, но и по месту фактического проживания, сообщил в четверг министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с некоммерческими организациями на площадке "Единой России".

Министр отметил, что в настоящее время существует проблема предоставления технических средств реабилитации по месту фактического проживания человека с инвалидностью.

"На сегодняшний день будем готовить проект документа, позволяющий инвалидам обращаться за предоставлением средства реабилитации по месту временной регистрации", - сказал Котяков.

Он полагает, что такие изменения в законодательстве значительно упростят процедуру получения технических средств реабилитации теми гражданами, которые в них нуждаются.