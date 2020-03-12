Эксперты: строительство перехода на Сахалин не окажет негативного влияния на экологию

НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ, 12 марта. /ТАСС/. Строительство железнодорожного перехода через пролив Невельского, который соединит Сахалин с материком, затронет одну из островных особо охраняемых территорий, однако не должно оказать значительного влияния на природные комплексы за счет планируемых природоохранных мероприятий. Об этом сообщила кандидат географических наук, технический директор предприятия "Экоцентр МТЭА" Любовь Бычковская во время общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду строительства перехода, которые прошли в Николаевске-на-Амуре.

"На острове одна из строительных площадок располагается в пределах регионального заказника "Тундровый". Его режим позволяет строительство трубопроводов, автомобильных и железных дорог. Затрагиваем территорию заказника в прибрежной зоне. <…> Совместно с Министерством лесного хозяйства и экологии Сахалина были разработаны мероприятия по минимизации воздействия и восстановлению этой территории после строительных работ", - сказала она. Заказник создан для охраны перелетных птиц и мест их обитания, а также для охраны среды популяции дикого северного оленя и других животных.

Бычковская добавила, что в границах заказника на удалении от стройплощадок были отмечены такие охраняемые виды, как белоплечий орлан и четырехгранная кувшинка. Работникам во время планируемого строительства перехода будут разъяснять ценность этих видов, в этих местах запретят передвижение. Других охраняемых территорий, а также "зеленых коридоров", месторождений полезных ископаемых, мест проживания коренных малочисленных народов Севера, несанкционированных свалок в районе стройки нет.

"На растительный и на животный мир <…> будет оказано достаточно серьезное воздействие на тех площадках строительных, на которые попадает землеотвод, но предусматривается целый комплекс природоохранных мер, которые минимизируют эти воздействия и приведут к восстановлению. Воздействие на компоненты окружающей среды будет минимизировано. Точно также - воздействие на морские воды и донные отложения", - сказала Бычковская.

Так, на материковой части, попадающей в зону строительства перехода, планируется снимать плодородный слой почвы. После завершения работ стройплощадки будут рекультивированы тем же грунтом. В самом проливе, где водятся лосось, а также морская рыба, планируется выпуск молоди. На море и на берегах будет запрещена заправка судов, отходы будут вывозить специальным судном-сборщиком. Площадки для хранения и утилизации отходов строительства будут определены совместно с правительствами Хабаровского края и Сахалинской области. Планируется строительство локальных очистных сооружений для сточных вод. Кроме того сообщалось, что в проливе Невельского могут встречаться киты и косатки. Специалисты-экологи при строительстве будут вести мониторинг и при появлении млекопитающих остановят стройку либо предпримут меры по отпугиванию или перенаправлению животных.

"В целом влияние строительства и эксплуатации перехода является допустимым с точки зрения нашего законодательства при соблюдении природоохранных мероприятий", - подчеркнула эксперт.

Стоянки

Согласно данным основных проектных решений железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом через пролив Невельского, которые имеются в распоряжении ТАСС, в районе изысканий под объекты строительства транспортного перехода на Сахалине находятся 13 памятников археологии, среди которых поселения и укрепленные поселения-острожки. На территории Хабаровского края находятся четыре стоянки.

"По заключению органов архнадзора на месте строительных площадок объекты археологии, археологические памятники, объекты культурного наследия отсутствуют. Археологические памятники и объекты культурного наследия в этом районе все тяготеют к долинам рек, и наши площадки в этом плане бесперспективны [в части обнаружения новых объектов]", - сказала Бычковская.

В случае выявления памятников, будут предприняты мероприятия по их сохранению.

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается много лет. Проработкой вопроса его реализации президент РФ Владимир Путин поручал заняться кабмину еще в июле 2018 года. Проект строительства железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского увязан с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог. Строительство перехода рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина однопутной железнодорожной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей.

Строительство моста, по оценке экспертов, потребует около семи лет, сооружение тоннеля займет более 10 лет. Планируемый мостовой переход перекинется через пролив Невельского в его узком месте шириной примерно 7 км, на 3 км южнее мыса Средний на материке. Переход соединит материк с северо-западной частью Сахалина поблизости с упраздненным поселком Погиби. Разработка основных решений по ветке линии Селихин - Ныш завершена. Документация по двум вариантам перехода - моста и тоннеля - передана в РЖД, проводится ведомственная экспертиза.