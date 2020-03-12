{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах

За 10 лет среднегодовая температура в стране выросла на 0,47 градуса, сообщили в Росгидромете
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Скорость роста среднегодовой температуры в России составила 0,47 градуса за 10 лет. Это более чем в 2,5 раза больше скорости роста глобальной температуры за аналогичный период, сообщила в четверг пресс-служба Росгидромета.

"Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976-2019 годах составила 0.47 градуса каждые десять лет. Это более чем в два с половиной раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же период: 0,18 градуса каждые десять лет", - отмечается в докладе метеорологической службы об особенностях климата России в этом году.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зима 2019-2020 годов стала самой теплой в России за весь период метеонаблюдений: температурный рекорд зимы 2015-2016 годов был превышен на 1,3 градуса.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Памятник труженикам тыла и детям войны установят в Улан-Удэ к 9 Мая
Мемориал, состоящий из четырех бронзовых фигур, разместят на площади Славы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС