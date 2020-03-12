В России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Скорость роста среднегодовой температуры в России составила 0,47 градуса за 10 лет. Это более чем в 2,5 раза больше скорости роста глобальной температуры за аналогичный период, сообщила в четверг пресс-служба Росгидромета.

"Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976-2019 годах составила 0.47 градуса каждые десять лет. Это более чем в два с половиной раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же период: 0,18 градуса каждые десять лет", - отмечается в докладе метеорологической службы об особенностях климата России в этом году.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зима 2019-2020 годов стала самой теплой в России за весь период метеонаблюдений: температурный рекорд зимы 2015-2016 годов был превышен на 1,3 градуса.