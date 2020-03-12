Заявление на выплаты на детей от 3 до 7 лет можно подавать в электронном виде с 1 июля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Заявление на выплаты на детей от 3 до 7 лет можно будет подавать в электронном виде с 1 июля, сообщила в четверг пресс-служба Минтруда.

"С 1 июля начнется назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Выплату будут получать семьи с низкими доходами, меньше величины прожиточного минимума. Для ее получения семье будет достаточно только подать заявление в электронном виде, весь остальной пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будут получены путем межведомственного взаимодействия", - сообщили в министерстве.

После получения заявления от гражданина органы соцзащиты получат в электронном виде из Единого реестра записей актов гражданского состояния подтверждение факта рождения ребенка. Для определения уровня доходов семьи и нуждаемости в получении выплаты Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, Росреестр, МВД будут через свои информационные системы предоставлять сведения о доходах и имуществе граждан. Для тех граждан, у которых нет личного кабинета на портале госуслуг, сохранятся и традиционные возможности подачи заявления - через МФЦ или органы социальной защиты, пояснили в ведомстве.

"Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья", - приводит пресс-служба слова Министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Ожидается, что выплата будет назначена семьям, в которых в общей сложности проживают около 2 млн детей. На эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено 136,4 млрд руб., сообщили в Минтруде.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума 5,5 тыс. руб.