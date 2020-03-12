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Президент Казахстана отменил военный парад, посвященный 75-летию Победы

Также отменены мероприятия по празднованию Наурыза

НУР-СУЛТАН, 12 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил во избежание распространения коронавируса военный парад в Нур-Султане, посвященный 75-летию Победы, а также мероприятия по празднованию Наурыза. Об этом в четверг на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы", - говорится в сообщении.

По его словам, глава государства также поручил перенести запланированные ранее международные форумы. "В то же время предприятия малого и среднего бизнеса должны продолжать работу. Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что ограничительные меры не должны нанести ущерба их деятельности. Крупные предприятия также продолжат бесперебойную работу", - написал Уали.

 

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы75-летие ПобедыРаспространение коронавируса нового типа
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