МЧС зафиксировало рост количества пожаров в детских лагерях в 2019 году

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Количество пожаров на объектах летнего отдыха детей в 2019 году выросло, сообщил в четверг замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Дмитриев.

"2019 год, к сожалению, у нас отмечен был ростом пожаров на объектах детской оздоровительной кампании, а также мы помним события в Иркутской области, было подтопления ряда объектов", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей.

В феврале министерство начало надзорную операцию "Отдых", в ходе которой будет проверено около 46 тыс. детских лагерей, проведено около 60 тыс. профилактических мероприятий. По словам Дмитриева, ежегодно в лагерях выявляются около 15 тыс. нарушений и год от года их количество растет из-за износа инфраструктуры.

"Нужно отметить, что в 2019 году у нас отмечены девять происшествий с гибелью детей", - подчеркнул представитель МЧС.

В ночь на 23 июля 2019 года в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО "Экстрим сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит лагерь "Холдоми". Начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев находится под домашним арестом. Меры пресечения для обвиняемых продлевались неоднократно, в последний раз - в декабре 2019 года до конца марта 2020 года.