Китай призвал США перестать перекладывать ответственность за пандемию на него

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Китай призывает США прекратить перекладывать на него ответственность за пандемию вызываемого коронавирусом заболевания и прекратить показывать пальцами на других. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в четверг на регулярном брифинге прокомментировал слова помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о том, что мир потерял два месяца для подготовки к пандемии из-за попытки властей Китая скрыть информацию.

Как отметил Гэн Шуан, Всемирная организация здравоохранения ранее признала вспышку этого заболевания пандемией. "Надеемся, что в это время американские официальные лица будут тратить свои усилия на содействие сотрудничеству в рамках борьбы с эпидемией, а не спихивать ответственность на Китай и клеветать на усилия китайского народа и правительства по борьбе с эпидемией. Такие действия являются безнравственными и безответственными, а также никак не помогут США в борьбе с эпидемией на их территории", - указал он.

"Мы здесь не делаем никаких комментариев относительно того, являются ли меры США по борьбе с эпидемией открытыми и прозрачными", - добавил дипломат. "Это официальное лицо обвинило Китай в том, что из-за него США и международное сообщество потеряли ценное время для принятия мер. Однако мир уже признал удивительную скорость, находчивость и эффективность тех мер, которые принял Китай", - подчеркнул дипломат. Как указал он, Китай не лишил международное сообщество времени, а наоборот выиграл его для всего мира, чтобы другие государства смогли подготовиться. "Показывать пальцем на кого-либо - это неконструктивно. Старая китайская поговорка гласит: когда сталкиваешься с проблемами, начни с себя", - резюмировал Гэн Шуан.

Упреки О'Брайена

В среду помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в консервативном фонде "Наследие" в Вашингтоне, заявил о том, что неверная первоначальная реакция Китая на вспышку заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, стоила международному сообществу двух месяцев, которые оно могло бы потратить на то, чтобы значительно сократить масштаб эпидемии.

"К сожалению, вместо использования передовых методов (борьбы с заболеванием - прим. ТАСС), эта вспышка в Ухане была скрыта. В открытых источниках существует множество сообщений от граждан Китая, что врачей, которые имели к этому отношение, либо заставили замолчать, либо изолировали, чтобы информация об этом вирусе не распространялась. Из-за этого, вероятно, мировому сообществу потребовались два месяца, чтобы дать ответ", - считает он. По словам О'Брайена, если бы Китай сразу согласился принять международную помощь, удалось бы "существенно сократить масштабы того, что сейчас происходит в Китае и во всем мире".