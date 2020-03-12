Китай усилит сотрудничество с мировым сообществом по борьбе с пандемией

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Китай намерен усилить сотрудничество с другими странами и делиться с ними опытом и ресурсами в борьбе с вызываемой коронавирусом пневмонией. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в четверг на регулярном брифинге прокомментировал решение Всемирной организации здравоохранения признать пандемией вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-2019).

"Это не должно как-то изменить оценку вируса и те меры, которые страны ВОЗ принимают в ответ. Это призыв к странам-участницам быть более активными и взять на себя политические обязательства по борьбе с эпидемией", - указал он.

"Борьба Китая является важной частью в мировом противодействии вирусу. И наши достижения являются важным вкладом в общемировое дело. В будущем мы сделаем еще больший вклад в мировую борьбу с COVID-19, продолжая противостоять ему и в Китае тоже", - подчеркнул Гэн Шуан.

Как отметил он, Китай планирует увеличить обмен информацией с другими странами и ВОЗ, а также делиться с ними опытом борьбы с эпидемией, направлять к ним группы экспертов, предоставлять им медицинские средства, а также планирует усилить сотрудничество с ними в научно-технической сфере. "Вирус является общим врагом для всех, а пандемия не знает границ", - резюмировал дипломат.