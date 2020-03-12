Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет оснований для паники из-за коронавируса

"Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований", - цитирует Лукашенко агентство БелТА .

Лукашенко отметил, что не стоит создавать ажиотаж и скупать различного рода лекарства или медицинские маски. "Побежали, скупили. И что сейчас? Сейчас поняли, что перенапряглись", - заметил глава государства на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником. По его словам, в настоящее время медицинские маски в Белоруссии изготавливаются на нескольких предприятиях в большом количестве. "Сотни тысяч штук в сутки. Пусть покупают, если кому-то надо", - сказал он.

Президент Белоруссии напомнил, что маску следует носить только заболевшим для снижения риска заражения окружающих. "Но есть люди, которые перестраховались, начали эти маски и спецодежду одевать. Мы не возражаем. Только не должно быть ненужных телодвижений, не должно быть никакой паники", - считает белорусский лидер. Лукашенко отметил положительную работу системы здравоохранения в стране. "Меня прежде всего волнует главный вопрос - управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях, - сказал глава государства. - Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи молодцы".

Президент отметил, что, несмотря на присутствие настороженности по поводу ситуации с коронавирусом, уровень заболеваемости в Белоруссии вирусными инфекциями, включая грипп, ниже прошлых лет. "Дай бог, чтобы все обошлось. Расслабляться не надо. Люди должны понимать, что руки, лицо надо мыть", - сказал глава государства, пожелав тем, кто заболел или ощущает признаки болезни, стараться не разносить инфекцию и принимать необходимые меры реагирования.

Пример Китая

Президент также высказал слова благодарности в адрес Китая. "Поблагодарить надо китайцев - они ничего от нас не скрывают, дают нам всю информацию, советуют. Потому что они лучше знают, больше всего занимались этой проблемой, и успехи у них выше, чем у кого бы то ни было, - сказал Лукашенко. - Они нам здорово помогают своими советами и рекомендациями. Спасибо им большое за это, но и наши врачи оказались на высоте".

В Белоруссии общее число случаев инфицирования коронавирусом в республике 12.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.