Опрос: больше половины россиян сталкивались с задержкой или невыплатой зарплат

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Порядка 53% опрошенных россиян сообщили, что сталкивались с задержкой или невыплатой заработной платы, при этом 48% из них не пытались воздействовать на работодателя, следует из опроса сервиса по поиску работы Работа.ру, данные которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Больше половины опрошенных отметили, что хотя бы однажды получали зарплату с задержкой или вовсе оставались без денег. В такой ситуации оказывались 53% респондентов. Оставшимся 47% работодатель всегда платил вовремя", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что 48% из тех, кто столкнулся с невыплатой зарплаты, не пытались воздействовать на работодателя. "Те, кто обсуждал проблему с начальством, чаще всего пытались сыграть на эмоциях и угрожали уволиться - такой опыт был у 17% респондентов. Другие боролись за справедливость на официальном уровне: 15% опрошенных жаловались на работодателя в соответствующие государственные органы", - следует из данных опроса.

Большинство респондентов (63%) отметили, что хотели бы получить компенсацию в двойном размере зарплаты за моральный ущерб. Каждый пятый хотел бы, чтобы работодателя официально оштрафовали. Лишь 13% опрошенных готовы на крайние меры: подать в суд (4% респондентов) или добиться для работодателя уголовного преследования (9%).

Опрос проводился в марте 2020 года среди 5200 россиян старше 18 лет по всей территории России.