Кабмин одобрил запрет высаживать из транспорта детей, которые едут без билета

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство одобрило законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, не оплативших проезд. Об этом сообщил в четверг министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Сегодня на правительстве рассмотрен и одобрен пакет законопроектов, связанный с регулированием отношений при оплате проезда в городском, наземном, электрическом и автобусном транспорте, - сказал министр. - Самая резонансная часть этого законопроекта состоит в том, что мы запрещаем <...>, когда кто-то, например, контролеры, высаживают детей из автобусов в случае безбилетного проезда".