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Кабмин одобрил запрет высаживать из транспорта детей, которые едут без билета

На заседании правительства одобрили пакет законопроектов, связанный с регулированием отношений при оплате проезда в городском, наземном, электрическом и автобусном транспорте
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство одобрило законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, не оплативших проезд. Об этом сообщил в четверг министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Сегодня на правительстве рассмотрен и одобрен пакет законопроектов, связанный с регулированием отношений при оплате проезда в городском, наземном, электрическом и автобусном транспорте, - сказал министр. - Самая резонансная часть этого законопроекта состоит в том, что мы запрещаем <...>, когда кто-то, например, контролеры, высаживают детей из автобусов в случае безбилетного проезда".

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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