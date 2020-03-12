{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Володин поручил аннулировать пропуск депутата, который не прошел карантин после Франции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, к чьей фракции принадлежит депутат Сергей Катасонов, предложил лишить того депутатских полномочий или запретить участвовать в выборах
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг дал поручение аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который посетил Францию и не отправился потом на карантин для профилактики распространения коронавируса.

Данную тему на заседании поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Катасонов после возвращения из Франции в течение нескольких дней был на рабочем месте, только в четверг коллеги настояли на том, чтобы он уехал домой.

"Нам надо поручить комитету по контролю и регламенту изучить выступление Владимира Вольфовича", - отреагировал Володин. "В этой связи давайте решение примем о прохождении карантина нашим коллегой, потому что так положено. Надо уважать закон и правила, начиная с себя. И в этой связи на 14 дней, пока карантин не пройдет, коллеги, если вы поддержите, давайте примем решение об аннулировании пропуска в Государственную думу. Пускай проходит карантин", - добавил спикер. Он также предложил изолировать помощников Катасонова и тех депутатов, которые с ним контактировали.

"В отношении его помощников, с кем общался, должны быть такие же решения. И, коллеги, во фракции с пониманием отнеситесь - вот тот ряд, где находился наш коллега, ряд выше и ниже - на карантин. Ну и, коллеги, те, кто общался, также на карантин", - предложил Володин.

Лишение полномочий

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы в четверг обвинил депутата своей фракции, первого зампреда комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонова в несоблюдении положенного карантина по коронавирусу после возвращения из Франции. По мнению политика, за это Катасонова следует лишить депутатских полномочий.

"Я предлагаю наказать поучительно перед всей страной, принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова, чтобы вся страна знала, что мы, депутаты, не собираемся прикрывать тех, кто таким вот гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране", - заявил Жириновский. Лидер ЛДПР утверждает, что поездка Катасонова во Францию была нерабочей, депутат вернулся в Москву и присутствовал на заседаниях Госдумы во вторник, среду и четверг.

"Он, может, уже заразил десятки людей здесь, он же ходит по Думе, в коридорах, и здесь [в зале пленарных заседаний] сидит. Это недопустимо", - заявил политик. Жириновский заметил, что если лишить полномочий Катасонова не получится, то ему следует запретить в дальнейшем участвовать в выборах.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Петербурге откроют мемориальную доску к 90-летию со дня рождения Жореса Алферова
Мраморную доску разместят на фасаде дома, в котором жил академик
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС