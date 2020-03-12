Володин поручил аннулировать пропуск депутата, который не прошел карантин после Франции

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг дал поручение аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который посетил Францию и не отправился потом на карантин для профилактики распространения коронавируса.

Данную тему на заседании поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Катасонов после возвращения из Франции в течение нескольких дней был на рабочем месте, только в четверг коллеги настояли на том, чтобы он уехал домой.

"Нам надо поручить комитету по контролю и регламенту изучить выступление Владимира Вольфовича", - отреагировал Володин. "В этой связи давайте решение примем о прохождении карантина нашим коллегой, потому что так положено. Надо уважать закон и правила, начиная с себя. И в этой связи на 14 дней, пока карантин не пройдет, коллеги, если вы поддержите, давайте примем решение об аннулировании пропуска в Государственную думу. Пускай проходит карантин", - добавил спикер. Он также предложил изолировать помощников Катасонова и тех депутатов, которые с ним контактировали.

"В отношении его помощников, с кем общался, должны быть такие же решения. И, коллеги, во фракции с пониманием отнеситесь - вот тот ряд, где находился наш коллега, ряд выше и ниже - на карантин. Ну и, коллеги, те, кто общался, также на карантин", - предложил Володин.

Лишение полномочий

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы в четверг обвинил депутата своей фракции, первого зампреда комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонова в несоблюдении положенного карантина по коронавирусу после возвращения из Франции. По мнению политика, за это Катасонова следует лишить депутатских полномочий.

"Я предлагаю наказать поучительно перед всей страной, принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова, чтобы вся страна знала, что мы, депутаты, не собираемся прикрывать тех, кто таким вот гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране", - заявил Жириновский. Лидер ЛДПР утверждает, что поездка Катасонова во Францию была нерабочей, депутат вернулся в Москву и присутствовал на заседаниях Госдумы во вторник, среду и четверг.

"Он, может, уже заразил десятки людей здесь, он же ходит по Думе, в коридорах, и здесь [в зале пленарных заседаний] сидит. Это недопустимо", - заявил политик. Жириновский заметил, что если лишить полномочий Катасонова не получится, то ему следует запретить в дальнейшем участвовать в выборах.