Евросоюз осудил одностороннее решение США о запрете на въезд из ЕС из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Евросоюз осуждает одностороннее решение властей США о запрете на въезд в страну европейцев из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Евросоюз не одобряет тот факт, что решение США о запрете на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций", - отмечается в нем.

Мишель и фон дер Ляйен подчеркнули, что "коронавирус - это глобальный кризис, не ограниченный каким-либо континентом". "И он требует сотрудничества, а не односторонних действий, - говорится в документе. - Евросоюз принимает решительные меры для ограничения распространения вируса".

О запрете на въезд из ЕС объявил в среду президент Дональд Трамп, выступая с телеобращением к согражданам в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса. Как пояснил глава вашингтонской администрации, исключения будут сделаны для американцев, которые проходят соответствующую проверку.

Согласно последним данным телекомпании CNN, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек. Позднее агентство Reuters сообщило, что США не проводили никаких консультаций со своими европейскими союзниками перед принятием решения о закрытии границы.

Как сообщил корреспондент ТАСС источник в американской диаспоре в Брюсселе, при возвращении в США стоимость лабораторных исследований на коронавирус граждане этой страны должны будут компенсировать из своего кармана, если такие расходы не покрываются их медицинской страховкой.

Пандемия коронавируса

По данным европейского офиса ВОЗ, количество зараженных в странах Европы, за исключением России, составило 22,7 тыс. человек, 944 заболевших умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.