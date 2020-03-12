Путин предупредил о недопустимости отмены региональных надбавок за классное руководство

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предупредил о недопустимости отмены региональных надбавок педагогам за классное руководство после того, как они начнут получать аналогичные федеральные выплаты. На встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым в четверг он поручил передать это предупреждение главам регионов.

"Нужно предупредить руководителей регионов об ответственности за возможное неисполнение указаний, связанных с тем, что нельзя снимать региональные надбавки за классное руководство после начала выплат из федерального бюджета", - сказал глава государства.

Глава Минпросвещения отметил, что этот вопрос будет взять на контроль. "Так же, как по зарплатам, ежемесячно будем смотреть, мониторить, чтобы не допустить такой ситуации. В этом году мы планируем провести первый форум классных руководителей, и, пользуясь случаем, хотел бы вас пригласить принять участие в этом форуме", - сказал Кравцов.

Кроме того, министр рассказал о том, какая работа ведется по организации питания школьников и по строительству образовательных учреждений. "Вторая важная задача - это организация питания младших школьников. Здесь Минфином предусмотрены все средства, создана рабочая группа в правительстве, и также это поручение будет выполнено. Мы будем обсуждать и с родительскими комитетами, чтобы питание было вкусное, здоровое и полезное", - сообщил глава Минпросвещения.

Говоря о строительстве школ и детсадов, Кравцов отметил, что вопрос также находится на контроле. "Здесь мы тоже контролируем, чтобы месяц был на лицензирование после ввода в эксплуатацию. Чтобы сразу граждане видели, и там, особенно где есть потребность во второй, третьей смене, дети могли уже идти в школу с четвертой четверти, не дожидаясь начала учебного года", - отметил он. Глава Минпросвещения добавил, что детсады строятся там, где "есть ситуация с демографией, чтобы не образовывались снова очереди".

"Когда говорили о стройке, понятно, что это все на уровне регионов и муниципалитетов организуется, но вы тоже посматривайте за организацией этой работы прямо с нуля, с технического задания", - ответил Путин.