Власти Москвы опровергли информацию об изменении правил выдачи пропусков для грузовиков

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Информация об ужесточении правил движения для грузового транспорта в Москве с 1 апреля не соответствует действительности, данные меры пока обсуждаются специалистами. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Ранее ряд продовольственных отраслевых союзов направили письмо на имя мэра Москвы Сергея Собянина, в котором отметили, что их волнуют новые ограничения движения грузового транспорта в столице, меняющие их механизм планирования маршрутов, которые якобы вводятся в Москве с 1 апреля. Как отмечается в письме, согласно новым требованиям, заявитель должен будет доказывать невозможность проведения погрузочно-разгрузочных и иных работ в ночное время.

Также в письме указывается, что, по новым правилам, расширен перечень оснований для отказа в выдаче пропусков. В частности, в него включен пункт о сроке действия водительских удостоверений работников, который составители письма считают избыточным. При этом увеличен перечень сведений, включаемых в реестр пропусков, в том числе за счет персональных данных водителей, авторы письма считают это избыточным.

Представители профсообщества также считают дискриминационным пункт, позволяющий торговым сетям, которые осуществляют перевозки собственными силами, получать пропуска без предоставления сведений об объемах перевозимых грузов, о виде деятельности грузоотправителя, а также без соблюдения других требований.

"Никаких изменений в правилах выдачи пропусков с 1 апреля не предполагается. Это проект постановления, сейчас мы его обсуждаем напрямую с транспортно-логистическими компаниями. В ближайшее время запланировано проведение очередной рабочей группы, в которую входят представители указанных союзов, приглашаем принять участие", - сказали ТАСС в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

По словам собеседника агентства, в департаменте считают крайне важным, чтобы грузовики не ездили наполовину пустыми и становились виновниками серьезнейших ДТП из-за низкой квалификации водителей или технических неисправностей. "Главная цель правительства Москвы - найти разумный компромисс между интересами бизнеса и жителей. Наши меры направлены на то, чтобы обеспечить стабильность стоимости продуктов, стабильности их поставки, и вместе с этим - улучшения экологической ситуации и повышения безопасности дорожного движения", - сообщили в департаменте.