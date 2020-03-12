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Распространение коронавируса нового типа

Гендиректор ВОЗ объяснил причины объявления вспышки коронавируса пандемией

Это решение было обусловлено скоростью и масштабами распространения COVID-19, а также отсутствием со стороны некоторых государств должного реагирования

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Решение об объявлении вспышки коронавируса пандемией было обусловлено скоростью и масштабами распространения болезни COVID-19, а также отсутствием со стороны некоторых государств должного реагирования. Такие пояснения дал в четверг на дипломатическом брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Текст его выступления распространила пресс-служба организации.

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Глава ВОЗ напомнил, что в среду он объявил, что вспышка COVID-19 "может отныне быть охарактеризована как пандемия". "Мы выступили с такой оценкой по двум основным причинам: во-первых, из-за скорости и масштабов передачи", - сказал он. На настоящий момент более 125 тыс. человек заразились коронавирусом в 118 странах. За последние две недели число заболевших вне территории Китая выросло в 13 раз, отметил гендиректор. Говоря о второй причине, обусловившей объявление пандемии, Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что "несмотря на частые предупреждения", ВОЗ "глубоко обеспокоена тем, что некоторые страны не подходят к этой угрозе с тем уровнем политической приверженности, который необходим для контроля над ней".

Вместе с тем, глава ВОЗ пояснил, что характеристика нынешней вспышки как пандемии не означает, что следует "сдаться". Наоборот, нужно удвоить усилия в борьбе с коронавирусом, сказал он, добавив: "Это - пандемия, которую возможно контролировать". По его словам, "все страны должны найти нужный баланс между охраной здоровья, предотвращением экономических и социальных сбоев и уважением прав человека".

 

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Распространение коронавируса нового типа
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