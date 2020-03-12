В Нидерландах из-за коронавируса перенесли Всемирную конференцию по свободе СМИ

ГААГА, 12 марта. /ТАСС/. Всемирная конференция по свободе СМИ, которая должна была пройти 22-24 апреля в Гааге, перенесена из-за коронавируса. Об этом сообщило в четверг Министерство иностранных дел Нидерландов.

"Многие спикеры и участники сообщили о том, что не хотят или не могут приехать в Нидерланды из-за коронавируса", - отметили в ведомстве.

Всемирная конференция по свободе СМИ, ежегодно организуемая ЮНЕСКО, должна была пройти с 22 по 24 апреля в Гааге. Мероприятие, обычно привлекающее 1,5-2 тыс. посетителей со всего мира, перенесено на 18-20 октября.

"Успех мероприятия во многом зависит от 60 сторонних организаций, в основном из-за рубежа, - отметили в МИД Нидерландов. - Чтобы избежать ненужных затрат для организаторов, спикеров и посетителей, решение о переносе было принято уже сейчас. Благодаря этому все заинтересованные стороны могут быть своевременно проинформированы, а конференц-центр, где запланировано мероприятие, бесплатно зарезервирован на новые даты".