{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Нидерландах из-за коронавируса перенесли Всемирную конференцию по свободе СМИ

Мероприятие должно было пройти с 22 по 24 апреля в Гааге

ГААГА, 12 марта. /ТАСС/. Всемирная конференция по свободе СМИ, которая должна была пройти 22-24 апреля в Гааге, перенесена из-за коронавируса. Об этом сообщило в четверг Министерство иностранных дел Нидерландов.

На эту тему
Премьеры, показы, карнавалы. Какие мировые события пострадали от нового коронавируса

"Многие спикеры и участники сообщили о том, что не хотят или не могут приехать в Нидерланды из-за коронавируса", - отметили в ведомстве.

Всемирная конференция по свободе СМИ, ежегодно организуемая ЮНЕСКО, должна была пройти с 22 по 24 апреля в Гааге. Мероприятие, обычно привлекающее 1,5-2 тыс. посетителей со всего мира, перенесено на 18-20 октября.

"Успех мероприятия во многом зависит от 60 сторонних организаций, в основном из-за рубежа, - отметили в МИД Нидерландов. - Чтобы избежать ненужных затрат для организаторов, спикеров и посетителей, решение о переносе было принято уже сейчас. Благодаря этому все заинтересованные стороны могут быть своевременно проинформированы, а конференц-центр, где запланировано мероприятие, бесплатно зарезервирован на новые даты".

Теги
НидерландыРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Штаб общественной поддержки поправок в Конституцию создадут в Тульской области
Он будет информировать местных жителей о предстоящих изменениях основного закона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС