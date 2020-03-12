Директор Всероссийского детского центра "Орленок" награжден орденом Дружбы

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус награжден Орденом Дружбы. Текст соответствующего президентского указа размещен на официальном портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить: <…> Орденом Дружбы <…> Джеуса Александра Васильевича - директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения " Всероссийский детский центр "Орленок", Краснодарский край", - говорится в документе.

Всероссийский пионерский лагерь "Орленок" открылся в 1960 году в 45 км от города Туапсе на берегу Черного моря. В 1992 году его преобразовали во Всероссийский детский центр "Орленок", состоящий из нескольких лагерей, где летом одновременно могут отдыхать 3,5 тыс. детей. Зимой работают лагеря "Солнечный", "Звездный", "Штормовой", "Стремительный", принимающие в общей сложности 1,5 тыс. детей.