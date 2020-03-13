Потребитель, знай свои права: почему обманывают клиентов и как не дать себя в обиду

Несмотря на то, что в России закон "О защите прав потребителей" действует с 1992 года, по словам правозащитников, россияне редко жалуются на нарушение прав. Эксперты считают, что в нашей стране недостаточно жестко относятся к тем, кто серийно обманывает потребителей или предоставляет им некачественные товары и услуги. Как именно продавцы вводят в заблуждение покупателей, почему россияне не отстаивают свои интересы и как не дать себя в обиду.

Магазины оказывают услуги на основании так называемого публичного договора купли-продажи. Продавец посредством ценника сообщает покупателю информацию о товаре, включая его стоимость. Потребитель имеет право на этих условиях заключить договор. То есть клиент может требовать продать товар по цене, указанной на ценнике. К сожалению, на практике магазины часто отказывают покупателям в таких случаях, ссылаясь на ошибку, отмечают эксперты.

Манипуляции с ценниками, например, когда на товаре указана одна стоимость, а на кассе она оказывается другой. По словам правозащитника, такие действия квалифицируются как введение покупателя в заблуждение и злоупотребление доверием и подпадают под Уголовный кодекс. Однако магазины научились маскировать это нарушение под ошибку, заявляя, что сотрудник прикрепил не тот ценник или не обновил информацию на кассе.

Еще одна частая ситуация — навязывание услуг. По словам эксперта, сегодня более распространенная практика — не прямое навязывание, а предоставление так называемых пакетов услуг. Мелким шрифтом написано 10 страниц, которые вы устанете читать и забудете, зачем вообще пришли. Поэтому люди часто соглашаются, не читая, и выполняют скрытые требования. Особенно подобная практика распространена в финансовых организациях, например в банках. "Человек приходит в банк, а ему начинают планомерно втюхивать самые разные услуги, начиная от страховки и заканчивая специальными СМС-оповещениями, большая часть которых потребителю не нужна", — говорит Егармин.

Другой пример — полис ОСАГО. Пару лет назад во многих регионах люди не могли купить страховку без включенных в нее дополнительных платных услуг, которые им совершенно не были нужны, вспоминает эксперт.

Еще один сектор, где распространено навязывание услуг, — это медицинские организации. "Потребителя убеждают, что для получения той или иной медуслуги нужно сдать анализы. И не два-три, а 50. Люди не знают регламент работы врачей, не знают, что нужно для постановки диагноза. Они думают: "Со здоровьем не шутят", — и тратят огромные суммы", — заключает правозащитник.

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