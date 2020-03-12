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Заксобрание поддержало предложение присвоить Пензе звание города трудовой доблести

Инициатива о присвоении звания была выдвинута региональным отделением партии "Единая Россия"

ПЕНЗА, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Пензенской области на внеочередной сессии единогласно поддержали предложение присвоить Пензе звание "Город трудовой доблести", соответствующее ходатайство будет направлено президенту России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте заксобрания.

"Решение по данному вопросу было единогласным: предложение пензенской мэрии поддержать и ходатайствовать перед президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным о присвоении городу Пензе почетного звания "Город трудовой доблести", - говорится в сообщении.

Инициатива о присвоении звания была выдвинута региональным отделением партии "Единая Россия", ее поддержали более 30 общественных объединений региона, а также Общественная палата Пензенской области.

В годы Великой Отечественной войны из Пензенской области на фронт ушли более 300 тыс. человек, из них свыше 190 тыс. погибли. В 1941-1942 годы в регион было эвакуировано около 50 предприятий, в том числе 13 машиностроительных заводов. Пензенская область поставляла на фронт, в том числе установки реактивных минометов и боеприпасы - четверть всех мин, авиабомб и артиллерийских снарядов была изготовлена на пензенских заводах. За большой вклад в победу в Великой Отечественной войне город Пенза в 1985 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Оно будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Теги
РоссияПензенская область
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