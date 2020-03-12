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В Софии прошла первая церемония вручения медалей российским ветеранам к 75-летию Победы

Мероприятие, прошедшее в Российском культурно-информационном центре, стало первым посвященным юбилею Победы

СОФИЯ, 12 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Посол России в Болгарии Анатолий Макаров вручил в четверг юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне российским ветеранам в Софии. Как сообщает корреспондент ТАСС, это торжественное мероприятие в Российском культурно-информационном центре стало первым в насыщенной программе событий, посвященных юбилею Победы.

"Сегодня мы вручаем медали, посвященные историческому событию - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, здесь - в РКИЦ (Российский культурно-информационный центр - прим. ТАСС) - проходит первая торжественная церемония специально для вас, остальные заслуженные награды посольство России вручит ветеранам в ближайшие несколько недель в разных городах страны", - сказал дипломат, приветствуя российских ветеранов в Болгарии.

Макаров, с сожалением отметил, что в последнее время все чаще предпринимаются попытки исказить историю в угоду политической конъюнктуре, и призвал ветеранов делиться своими воспоминаниями о войне.

"К сожалению, мы по-прежнему видим попытки исказить историю в угоду политической конъюнктуре. Продолжаются попытки умалить роль Красной армии Советского Союза в борьбе против фашизма. Поэтому мы хотим, чтобы вы, свидетели Победы, в меру своих возможностей рассказывали правду о войне - о том, каким нелегким был путь к свободе Европы", - сказал посол России.

Награжденные герои

Одна из первых медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" была вручена фронтовой медсестре Лидии Осиповой, которая встретила войну 17-летней. Сначала санитарка, а потом медицинская сестра, Лидия Александровна Осипова закончила войну кавалером ордена Славы. Она была также награждена медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Японией", "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" и другими.

"День Победы для меня самый яркий праздник, мы его всегда очень хорошо встречаем. Единственное, чего сейчас мне не хватает, так это сил и здоровья, хотя я очень хочу участвовать в акции "Бессмертный полк", которая пройдет в Софии 9 мая. Спасибо, что нас не забывают", - рассказала фронтовая медсестра.

Юбилейные медали были вручены Игорю Завьялову, Алле Илиевой, Галине Игнатовой, Татьяне Пасевой, Тамаре Димовой, Юрию Добычину, Виктору Каратыгину и Алине Тошевой.

Ветеранам и гостям торжественной церемонии показали документальный фильм о Параде войск Красной армии на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года, а потом все вместе они собрались за общим столом, чтобы поднять тост за Победу.

Теги
БолгарияВеликая Отечественная войнаВторая мировая война75-летие Победы
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