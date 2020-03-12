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Распространение коронавируса нового типа

Крупнейшая платформа онлайн-образования открыла вузам доступ к курсам из-за коронавируса

Бесплатный доступ будет открыт до 31 июля 2020 года

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Крупнейшая в мире платформа онлайн-образования Coursera предоставила вузам стран, пострадавших от коронавируса нового типа, бесплатный доступ к курсам, сообщила в четверг пресс-служба платформы.

"Распространение коронавируса стало самым серьезным вызовом для глобального здравоохранения за последние десятилетия. Правительства многих стран вынуждены вводить экстренные ограничения, нарушая привычную повседневную жизнь миллионов людей, в том числе студентов. <…> Начиная с сегодняшнего дня, Сoursera открывает для университетов всего мира, затронутых коронавирусом, бесплатный доступ к курсам через платформу Coursera for Campus", - говорится в сообщении.

Бесплатный доступ будет открыт до 31 июля 2020 года. После Coursera планирует принимать решение о его продлении ежемесячно в зависимости от развития ситуации в мире. Студенты, которые начали изучать курсы до 31 июля, будут иметь доступ до 30 сентября 2020 года.

"Мы уверены, что платформа Coursera for Campus - это мощный ресурс, способный эффективно поддержать все высшие учебные заведения в условиях глобальной эпидемии коронавируса", - привела пресс-служба слова генерального директора Coursera Джеффа Маджионкалда.

 

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Распространение коронавируса нового типа
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