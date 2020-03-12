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Суд Кубани оправдал сироту по делу о вырубке деревьев в школе

За ним признали право на реабилитацию
Василий Попков Елена Задворная/ТАСС
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Василий Попков
© Елена Задворная/ТАСС

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд в четверг удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Краснодарского края о полной реабилитации местного жителя Василия Попкова, признанного ранее судом первой инстанции виновным в незаконной вырубке зеленых насаждений в школе и освобожденного от ответственности, его оправдали, передает корреспондент ТАСС из зала судебных заседаний.

Апшеронский районный суд на Кубани 22 января прекратил уголовное преследование Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе в связи с примирением сторон. Его адвокат Анатолий Князев пояснял, что его доверитель освобожден от уголовной ответственности, при этом Попков признан судом виновным. Прокуратура Краснодарского края после вынесения решения суда направила в Краснодарский краевой суд апелляционное представление по его делу с целью отмены решения районного суда в связи с отсутствием в его действиях состава преступления и признания за ним права на реабилитацию.

"Суд апелляционной инстанции постановил апелляционное представление заместителя прокурора Краснодарского края Орлова и жалобу адвоката Хмырова удовлетворить. Постановление Апшеронского суда Краснодарского края отменить, уголовное дело прекратить в связи с отсутствием состава преступления. Признать за Попковым ", - сказал судья.

Адвокат Ростислав Хмыров уточнил ТАСС, что в соответствии с данным решением его доверитель в гражданском порядке далее будет добиваться полной реабилитации. Также по итогам апелляционного рассмотрения дела судом вынесено частное постановление в адрес прокурора Апшеронского района о недопустимости нарушения закона сотрудниками прокуратуры при утверждении обвинительного заключения по уголовному делу и поддержании государственного обвинения по делу в суде первой инстанции.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в марте 2019 года от директора школы Мезмайского сельского поселения поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин спилил два дерева, находящиеся на территории образовательного учреждения, была установлена причастность к инциденту местного жителя 1995 года рождения, ущерб от его действий был оценен более чем в 66 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). В пресс-службе администрации Апшеронского района ТАСС сообщали, что местные власти претензий к Василия Попкову не имеют, он высадил новые саженцы, возместив тем самым ущерб окружающей среде.

Бывшая опекун Попкова Ольга Лабузова (является бывшим опекуном в связи с достижением совершеннолетия опекаемого) сообщила ТАСС, что Попков распилил стволы двух рухнувших деревьев, расположенных на границе школьного сада в поселке Мезмай. По ее словам, деревья рухнули на тропинку, ведущую к школе и стадиону из-за сильных снегопадов, ураганного ветра и налипания на них снега.

Теги
РоссияКраснодарский край
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