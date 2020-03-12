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Распространение коронавируса нового типа
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В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Оно будет действовать в течение 30 дней
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© AP Photo/Petr David Josek

ПРАГА, 12 марта. /ТАСС/. Чрезвычайное положение из-за коронавируса объявлено в Чехии. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания правительства премьер-министр республики Андрей Бабиш.

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"В Чехии водится чрезвычайное положение с 14:00 по центральноевропейскому времени (16:00 мск) в четверг, - подчеркнул он. - Оно будет действовать в течение предстоящих 30 дней".

Чрезвычайное положение введено из-за распространения коронавируса. На данный момент в республике диагностировано 96 инфицированных.

Одновременно власти запретили въезд в республику иностранцам из 13 стран-очагов распространения коронавируса нового типа.

"Мы запретим въезд в республику всем иностранцам из "зон риска". Исключение сделано лишь для имеющих ПМЖ или ВМЖ в Чехии. Это 13 областей. Кроме, Китая, Кореи и Ирана, речь идет о странах Евросоюза - Италии, Испании, Австрии, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Нидерландах, Бельгии и Великобритании, хотя последняя уже вышла из состава ЕС. Одновременно мы запретили чешским гражданам, а также имеющим у нас ПМЖ или ВМЖ иностранцам посещать эти области", - сказал Бабиш.

 

Теги
ЧехияБабиш, АндрейРаспространение коронавируса нового типа
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