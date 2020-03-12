Суд заблокировал сайт "Нет!", где собирали подписи против внесения поправок в Конституцию

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Таганский суд Москвы принял обеспечительные меры по иску Роскомнадзора и заблокировал доступ к сайту кампании "Нет!", где собирали подписи против внесения поправок в Конституцию, за нарушение законодательства о персональных данных. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе суда.

"В производстве суда находится гражданское дело по исковому заявлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к Cloudflare Inc. в защиту прав неопределенного круга лиц о признании деятельности интернет-ресурса net2020.ru нарушающей законодательство РФ в области персональных данных. Определением суда удовлетворено ходатайство Роскомнадзора об обеспечении иска и приняты меры по обеспечению иска в виде внесения интернет-ресурса net2020.ru, а также иных копий указанного интернет-ресурса в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - сказали в суде.

Досудебная подготовка по иску назначена на 26 марта.