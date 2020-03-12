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Власти Ростовской области на треть увеличат норму площади жилья для детей-сирот

Площадь квартир для детей сирот будет увеличена до 33 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области увеличат норму площади жилья, предназначенного для обеспечения детей-сирот при достижении ими совершеннолетия, с 25 до 33 квадратных метров. Об этом в четверг заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на совещании по итогам работы регионального Минфина.

"Мы теперь задумались над такой темой как площадь жилья, предоставляемого детям-сиротам. Мы будем ее увеличивать. Ориентир - 33 квадратных метра. Это мы сделаем и, надеюсь, уже в этом году", - сказал Голубев.

Он отметил, что за пять лет в регионе удалось ликвидировать очередь из нуждающихся в обеспечении жильем детей-сирот. "В 17 лет принимаем заявление от ребенка, а в 18, как положено по закону, он может получить жилье", - сказал губернатор. Он признал, что на некоторых территориях сохраняется проблема качества жилья.

Ранее тема качества жилья для детей-сирот обсуждалась на круглом столе в Ростовском региональном отделении Общероссийского народного фронта. Общественники обратили внимание на проблему обеспечения некачественным жильем детей-сирот в селе Займо-Обрыв Азовского района.

"На данный момент есть решение суда о признании непригодными по трем квартирам. Всего в этом доме 23 квартиры, мы ожидаем по остальным аналогичные решения", - сообщил ТАСС исполняющий обязанности главы администрации Азовского района Юрий Сеймовский. Он уточнил, что вопрос предоставления нового жилья детям-сиротам будет решен в 2020 году.

По данным Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, на 1 февраля 3017 сирот включено в список граждан, подлежащих обеспечению жильем. При этом 940 из них достигли совершеннолетия, для 536 приобретение жилья уже профинансировано. В 2019 году в Ростовской области жилье получили 1297 детей-сирот.

Теги
РоссияРостовская область
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