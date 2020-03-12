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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Колумбии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Эта мера будет действовать до 30 мая

БОГОТА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Колумбии приняло решение объявить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом в четверг сообщил президент страны Иван Дуке во время пресс-конференции в Боготе.

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"Объявляется чрезвычайная ситуация в области здравоохранения", - заявил Дуке. 

Он добавил, что эта мера будет действовать до 30 мая.

Президент Колумбии подчеркнул, что "все публичные мероприятия, рассчитанные на участие более 500 человек, отменены".

Число случаев заражения коронавирусом в Колумбии составляет девять человек.

 

Теги
КолумбияДуке, ИванРаспространение коронавируса нового типа
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