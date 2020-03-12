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Власти Хайнаня в 2020 году обновят и переоборудуют более 150 жилых зон

Администрация острова заявила, что за процессом перепланировки и перестройки дворов и жилых зон будет осуществляться жесткий контроль

ХАЙКОУ /Китай/, 12 марта. /ТАСС/. Администрация южнокитайской провинции Хайнань в текущем году осуществит масштабную программу по перестройке и обновлению более 150 спальных районов с обветшалым жильем. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По данным властей, благодаря этому правительственному проекту будет облагорожена территория площадью 2,47 млн кв. метров, свыше 20 тыс. семей получат возможность проживать в более комфортных условиях. Изменения коснутся всех зданий, возведенных до 2000 года и нуждающихся в капитальном ремонте.

"Облагораживание районов будет осуществляться на бюджетные средства с привлечением фондов различного уровня, а также предполагает активное участие индивидуальных лиц, организаций и компаний", - проинформировали местные власти.

Как сообщила администрации острова, за процессом перепланировки и перестройки дворов и жилых зон будет осуществляться жесткий контроль. Цель этой программы - создать условия для формирования в провинции зоны и порта свободной торговли, которые должны конкурировать с такими экономическими развитыми островными территориями, как Сингапур и южнокорейский остров Чеджудо.

Согласно официальной статистике, на Хайнане насчитывается более 1,9 тыс. старых жилых кварталов, суммарная площадь которых превышает 16 млн кв. метров - это 6 тыс. домов. Как правило, в таких районах могут возникать перебои с работой водопроводов, канализации, электропроводки и интернета. Кроме того, согласно проведенному анализу, в таких районах не хватает детских садов, парковок и фитнес-залов. К тому же эти обветшалые кварталы, как выяснилось, нуждаются в ремонте прилегающих дорог и сносе хаотичной застройки.

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