Росгвардия отменила праздничный концерт в Кремле из-за коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Руководство Росгвардии отменило из-за коронавируса праздничный концерт, посвященный Дню Росгвардии, который должен был состояться 27 марта в Кремле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с рекомендациями оперативного штаба при правительстве РФ по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ руководство Росгвардии приняло решение об отмене праздничного концерта, посвященного Дню Росгвардии. Данное мероприятие было запланировано на 27 марта в Государственном Кремлевском дворце с участием известных артистов эстрады для сотрудников и военнослужащих Росгвардии, членов их семей, а также ветеранов подразделений и служб ведомства", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что решение об отмене праздничного концерта продиктовано комплексными мерами, реализуемыми в стране по профилактике коронавируса и ограничению массовых мероприятий.

"Командирам воинских частей и соединений, руководителям территориальных подразделений Росгвардии рекомендовано организовывать торжественные мероприятия в небольшом формате с участием личного состава и ветеранов служб", - отметили в ведомстве.