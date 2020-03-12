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AFP: умерла франко-американский режиссер Тони Маршалл

Она является единственной женщиной-режиссером, удостоенной премии "Сезар"
Тони Маршалл Aurore Marechal/Abaca Press/REUTERS
Описание
Тони Маршалл
© Aurore Marechal/Abaca Press/REUTERS

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Франко-американский кинорежиссер Тони Маршалл умерла в возрасте 68 лет. Об этом в четверг сообщило агентство AFP со ссылкой на ее агента.

Маршалл является единственной женщиной-режиссером, удостоенной премии "Сезар" в номинации за лучшую режиссуру за фильм "Салон красоты "Венера" (Vnus beaut (institut), 1999), отмечает агентство. К числу ее наиболее известных работ также относятся фильмы "Бутик" (Boutique, 2003) и "Рядом с раем" (Au plus prs du paradis, 2002). Маршалл также была актрисой.

Причиной смерти режиссера стала продолжительная болезнь.

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