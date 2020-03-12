Кабмин установил квоты приема в 2020 году на целевое обучение в вузы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

"Установленная подписанным распоряжением квота определена на основании предложений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных государственных органов, госкорпораций", - говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Отмечается, что доля мест для приема на целевое обучение по специальности "Лечебное дело" установлена в размере 70% от контрольных цифр приема, по специальности "Педиатрия" - 75%, по дефицитным специальностям ординатуры - 100%.

Правительство также внесло изменения в перечень специальностей и направлений подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение в вузах.