{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин установил квоты приема в 2020 году на целевое обучение в вузы

Также правительство внесло изменения в перечень специальностей и направлений подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение в вузах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

"Установленная подписанным распоряжением квота определена на основании предложений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных государственных органов, госкорпораций", - говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Отмечается, что доля мест для приема на целевое обучение по специальности "Лечебное дело" установлена в размере 70% от контрольных цифр приема, по специальности "Педиатрия" - 75%, по дефицитным специальностям ординатуры - 100%.

Правительство также внесло изменения в перечень специальностей и направлений подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение в вузах.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
AP: Конгресс США закрывается до 1 апреля из-за коронавируса
При этом сотрудники аппарата Конгресса, журналисты и официальные делегации сохранят доступ к Капитолию и всем другим зданиям Сената и Палаты представителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС