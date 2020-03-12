Строители культурного кластера во Владивостоке прекратят стихийную забастовку 13 марта

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Строители музейно-театрального комплекса на Русском острове прекратят стихийную забастовку и возобновят работу в пятницу. О договоренности подрядчика работ - АО "Стройтрансгаз" и заказчика строительства - Фонда "Национальное культурное наследие" с рабочими ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда "Национальное культурное наследие".

Ранее строители остановили работу из-за выплаты им неполной заработной платы. В забастовке участвовало, по данным властей, около 400 человек с жалобами на частичную невыплату зарплаты, невыдачу рабочего инвентаря, неоплату переработок.

"Сегодня прибывшее из Москвы высшее руководство АО "Стройтрансгаз"(подрядчик строительства) и президент Фонда "Национальное культурное наследие" (заказчик) провели встречи со строителями и бригадирами, участвовавшими в стихийной забастовке на объекте во Владивостоке. Намечен план действий по решению проблемных вопросов. Все претензии и просьбы рабочих будут зафиксированы и рассмотрены в индивидуальном порядке. В результате многочасовых переговоров была достигнута договоренность о возобновлении работы строителями с завтрашнего дня, чтобы не допустить отставания от графика", - сообщили в пресс-службе фонда.