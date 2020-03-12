В Казани открылся первый Всероссийский молодежный антикоррупционный форум

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Первый всероссийский молодежный антикоррупционный форум "PROкоррупцию ПРОсто" открылся в четверг в Казани, мероприятие собрало представителей молодежных организаций и членов молодежного правительства из регионов РФ.

"Отрадно, что в преддверие празднования 100-летия образования Татарской АССР в Казани на три дня собрались более 100 активистов молодежных организаций, реализующих проекты антикоррупционной направленности, и члены молодежного правительства из 75 субъектов РФ. Я считаю, что обмен положительным опытом, знаниями между представителями регионов России, коллективное обсуждение существующих проблем, выработка путей их решения положительно скажутся на повышении эффективности борьбы с коррупцией", - обратился к участникам форума премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

По его словам, противодействие коррупции входит в число приоритетных направлений деятельности руководства республики. Для решения этой проблемы в регионе создали необходимую нормативную базу, приняли целевые программы, в рамках которых проходят мероприятия по профилактике коррупции и минимизации коррупционных рисков. Песошин выразил уверенность, что время, проведенное в Казани, станет для участников форума плодотворным и полезным.

"Та проблематика, которую мы сегодня рассматриваем, та проблематика, которая затронута нашим мероприятием, - это очень важное направление работы. Коррупция, безусловно, это - страшное социальное зло, которое разъедает общество, и молодежь, как составная часть нашего общества, не может оставаться здесь в стороне", - сказал глава Росмолодежи Александр Бугаев.

Форум проходит в Казани с 12 по 15 марта, его программа включает в себя презентацию работы общественных организаций в сфере противодействия коррупции, распространение опыта в другие регионы страны. Организаторы форума - Ассоциация молодежных правительств РФ совместно с управлением президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики и министерством по делам молодежи региона при содействии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).